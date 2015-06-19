ООН планує направити $41,5 млн на допомогу переселенцям в Україні

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у 2015 році планує отримати від країн-донорів 41,5 млн дол. для надання гуманітарної допомоги переселенцям із Донбасу та Криму, на загальну суму 41,5 млн дол., повідомила УНІАН радник із питань громадської інформації УВКБ ООН Ніна Сорокопуд.

«За нашими підрахунками, на допомогу в Україні нам потрібно 41,5 млн дол.», - сказала вона.

При цьому Сорокопуд зазначила, що на сьогоднішній день організація залучила половину необхідних коштів. Основними донорами цього року стали Сполучені Штати Америки, надавши 10,4 млн дол., а також країни Європейського Союзу, які надали 4 млн дол. Зокрема, Данія перерахувала 1,5 млн дол., Німеччина – 1,1 млн дол., Швеція – 1,8 млн дол.

Кошти спрямовуються на фінансування діяльності УВКБ ООН у сфері надання правової захисту переселенцям, зокрема з питань переміщення через контактну лінію із зоною антитерористичної операції та реєстрації в місцях фактичного проживання, а також у сфері забезпечення внутрішньо переміщених осіб непродовольчими товарами (постільна білизна, одяг, гігієнічні засоби) й матеріалами для ремонту житла.

Згідно з даними, наданими УВКБ ООН та Міністерством соціальної політики, в Україні на червень 2015 року зареєстровано понад 1,3 млн переселенців із Донбасу та Криму. При цьому 60% із них – пенсіонери, 12% - діти, 4% - особи з обмеженими можливостями. Найбільше переселенців зареєстровано в Донецькій та Луганській областях (490 і 187,5 тис. осіб відповідно). Велика кількість внутрішньо переміщених осіб перебувають також у Харківській області (172,6 тис. осіб), Запорізькій (93 тис. осіб) та Київській (95 тис. осіб, із яких 41 тис. у Києві) областях.

Як повідомляв УНІАН, держава в 2015 році виділила близько 3,4 млрд грн для виплати фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам.