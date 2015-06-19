В Україні проживає близько 42 млн людей - Держстат

Населення України в квітні цього року скоротилося на 19,5 тис. осіб і на 1 травня становило 42 млн 854 тис. 106 осіб, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому кількість населення, яке постійно проживає на території України, на 1 травня становить 42 млн 684 тис. 469 осіб.

З початку року кількість населення скоротилася на 74,8 тис. осіб, а порівняно з показником на 1 травня минулого року – на 155 тис. осіб.

При цьому в регіональному розрізі найбільше людей на 1 травня проживає в Донецькій (4,3 млн осіб), Дніпропетровській (3,3 млн), Харківській (2,7 млн), Львівської (2,5 млн) і Одеській (2,4 млн) областях. Найменш заселеними є Чернівецька (909 тис. осіб) та Кіровоградська (978 тис.) області. У столиці, за даними Держстату, налічується 2,9 млн жителів.

Згідно з повідомленням Держстату, дані наводяться без урахування території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, населення України в березні 2015 року скоротилося на 22 тис. осіб і на 1 квітня становило 42 млн 873 тис. 583 осіб. У річному вимірі (1 квітня 2015 року проти 1 квітня 2014 року) скорочення становило близько 150 тис. людей.

Згідно з прогнозом ООН, у разі збереження динаміки скорочення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 млн осіб.