На оздоровлення до Австрії поїхали 12 онкохворих дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, діти з онкологічними захворюваннями крові вирушили на оздоровлення у місто Іббс-на-Дунаї (Австрія).

За відомостями міськради, всього в Австрію вирушило 12 дітей, з них п'ятеро харків'ян і семеро жителів Харківської області. Діти виїхали автобусом з Харкова до київського аеропорту «Бориспіль» у супроводі батьків та медичних працівників, звідки рейсом «Київ - Відень» відправилися до Австрії.

Під час перебування в Австрії дітей обстежать у госпіталі Святої Анни (Відень), де вони отримають консультативну допомогу лікарів-фахівців. Також дітям за рахунок коштів приймаючої сторони буде продовжена підтримуюча терапія. Супроводжуватимуть дітей під час відпочинку та оздоровлення лікарі-гематологи Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16.

Крім цього, в Австрії для дітей проведуть різноманітні екскурсії та прогулянки. Як зазначають медики, оздоровлення та відпочинок дітей в Австрії сприяє підвищенню ефективності лікування та поліпшення психологічного стану дітей.

Довідка УНІАН. Харківські діти з онкологічними патологіями проходять оздоровлення в Австрії з 1996 року в рамках програми міжнародного співробітництва між Харківською міською радою та австрійською екологічною організацією «Глобал-2000». За цей час в Європі побували 363 дитини.