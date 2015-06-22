У Києві презентують Гуманітарну мапу потреб мешканців Донбасу

У вівторок, 23 червня 2015 року, 10:30-12:00, в готелі «Опера» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ» представлять оновлення Гуманітарної карти ситуації і потреб Донецької і Луганської областей.

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В основі карти – дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні 2015 року. Ключовий аспект нового дослідження — оцінка потреб жителів Донбасу в динаміці (попередні дослідження проводилися у вересні – жовтні, листопаді, грудні 2014 р. і березні 2015 року), а також причини повернення і потреби людей, які повернулися проживати на територію Донецької і Луганської областей.

У круглому столі по обговоренню оновлених даних візьмуть участь Володимир Паніотто – генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Марина Миргородська – директор «Допоможемо ТВ», Едуад Багіров, правозахисник, Максим Доценко – начальник відділу гуманітарної допомоги Міністерства соціальної політики, Ніколя Флері - заступник глави делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні, Герд Бута і Дебора Нгуєн – представники Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй.

До участі запрошені також представники інших громадських і міжнародних організацій, державних структур.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у заході.

Дата, час: 23 червня 2015 року, 10:30-12:30

10:30-11:00 – реєстрація

11:00-12:00 – презентація оновленої Гуманітарної карти, виступ учасників

12:00-12:30 – спілкування представників ЗМІ з учасниками, кава

Місце: готель «Опера», вул. Богдана Хмельницького, 53

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