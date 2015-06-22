Міністр екології закликав ОБСЄ перевірити радіаційний фон в Донецьку

Міністр екології та природніх ресурсів України Ігор Шевченко закликав ОБСЄ перевірити радіаційний фон в Донецьку у зв’язку з можливим порушенням цілісності сховища джерел радіоактивних відходів.

Як повідомляє прес-служба міністерства, за словами Шевченка, «стан сховища радіоактивних відходів, яке підпорядковане Міністерству оборони України, під Донецьком викликає занепокоєнність, так як зараз немає можливості перевірити радіаційний фон українською стороною, а це може призвести до катастрофічних екологічних наслідків. Тому ми вимагаємо від представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провести виміри радіаційного фону в цьому районі».

Шевченко зауважив, що відновлення екології на території АТО - важливий проект національного масштабу, який рано чи пізно потрібно втілювати в життя. «Ми повинні бути готові, що на території після бойових дій зустрінемо випалені ліси, перериті траншеями заповідні землі, знищений тваринний і рослинний світ. Також це колосальні проекти з відновлення природно-заповідного фонду, водного фонду, ліквідація мінних полів та залишків зброї і боєприпасів, які впливають на екосистему, відновлення очисних споруд та інше. Це все буде коштувати мільярди гривень, але без екологічного відновлення цьому регіону буде важко отримати економічне відновлення та подальший сталий розвиток», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Андрій Таран заявив, що поблизу Донецького аеропорту, між селищем Піски та шахтою «Жовтнева» знаходиться сховище джерел радіоактивних випромінювань, і «потужний вибух, що стався 16 червня на території Донецького казенного заводу хімічних виробів внаслідок детонації підземних складів боєприпасів, міг порушити його цілісність». «Ця ситуація викликає велику занепокоєність української сторони, адже існує вірогідність витоку радіоактивних елементів, що є дуже небезпечним для здоров’я та життя великої кількості цивільного населення регіону», - зазначив Таран.

Він закликав представників місії ОБСЄ провести моніторинг радіаційного фону в цьому районі та інші заходи, які б сприяли усуненню небезпеки в регіоні.