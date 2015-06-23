МОЗ запевняє, що протитуберкульозну вакцину БЦЖ доставлено в регіони

Міністерство охорони здоров’я запевняє, що доставило в регіони вакцину БЦЖ і новонароджені будуть вакциновані за графіком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

«Вся вакцина БЦЖ для профілактики туберкульозу польського виробництва, яка була закуплена в грудні 2014 року, надійшла в регіони відповідно до наказу МОЗ України № 1033», - йдеться в повідомленні.

Загальна кількість вакцини – 100 тис. доз. Вартість закупки – 955 тис. грн. Країна-виробник – Польща.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявляв, що останні три роки Україна закуповувала російську вакцину БЦЖ, при цьому сумнівної якості, і наголосив, що більше «російські вакцини заходити в Україну не будуть».

У грудні 2014 року за результатами конкурсних торгів МОЗ закупила вакцину польського виробника.

Перше щеплення вакциною БЦЖ проводять до виписки дитини з пологового будинку для створення протитуберкульозного імунітету.