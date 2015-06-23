За добу на Донбасі 12 військових отримали поранення
12:56, 23 червня 2015Країна
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Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 12 отримали поранення / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 12 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 22 червня, бойовики 85 раз обстріляли позиції військових і мирні населені пункти.
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