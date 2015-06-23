Понад 90% жителів окупованих територій не хочуть виїжджати – дослідження

Понад 90% громадян, що проживають на окупованих територіях сходу України, не хочуть виїжджати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Дарина Пирогова в ході презентації оновленої карти потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької і Луганської областей. Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«Дедалі менше людей хотіли б виїхати з міст, не підконтрольних Україні. 93% не збираються їхати, 4% хотіли б, але не мають можливості. 12% опитаних один раз намагалися переїхати, але від'їзд був переважно короткостроковим і закінчувався через припинення бойових дій (31%), відсутність грошей на оренду житла (27%) або побоювань за залишене майно (24%)», - сказала Пирогова.

За словами експерта, з 2,9 млн жителів 27 міст Донбасу виїхало приблизно 850 тис. (29%).

*** Дослідження потреб Донецької та Луганської областей проводилося 2-14 червня. Оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитувалися люди старше 18 років з 27 міст, які потерпають найбільше. Опитування в Щасті, Станиці Луганській та Краснодоні провести фактично не вдалося через вкрай низьку доступність населення по телефону.