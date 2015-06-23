Понад 60% жителів окупованих територій вважають, що "жити важко, але можна терпіти", - дослідження

62% жителів окупованих територій вважають, що "жити важко, але можна терпіти".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Дарина Пирогова під час презентації оновленої карти потреб у гуманітарній допомоги жителів Донецької і Луганської областей, що проводилася на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, у червні оцінка респондентами ситуації залишається на рівні березня. «Більшість вважає, що жити важко, але можна терпіти. Порівняно з вереснем-груднем 2014 року, у 2015 році оцінка життєвої ситуації покращилася. Лише 32% респондентів відзначають, що в їхньому населеному пункті ситуація за останній тиждень погіршилася, що пов'язано з активізацією бойових дій: у березні 10% відповіли, що в їхньому місті ведуться бойові дії, у червні - 36%», - сказала експерт.

«Дослідження потреб Донецької та Луганської областей» проводилося з 2 по 14 червня 2015 року. У проекті оцінювалися потреби у гуманітарній допомозі жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитувалися особи віком 18 років і старше з 27 міст.