Україна залишилась без гамма-ножа

Замість апарата з видалення ракових пухлин головного мозку, на який українці збирали гроші всією країною, чиновники медицини придбали лінійний прискорювач – подібний, але дешевший пристрій.

Гамма-ніж коштує близько 25 млн. грн. Держава виділила 55 млн. грн. на придбання операційної установки, плюс 5 млн. зібрали наші громадяни. Вистачило б на два апарати. На гроші, які залишилися від купівлі лінійного прискорювача, обіцяють побудувати спеціальний медичний центр, де застосовуватимуть пристрій для обслуговування. Чому чиновники не купили гамма-ніж, розслідувала газета.

10 тис. випадків ракових пухлин головного мозку діагностується в Україні щороку.

ICTV