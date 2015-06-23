На окупованих територіях сходу країни спостерігається дефіцит ліків

На окупованих територіях сходу країни спостерігається дефіцит дешевих українських продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Дарина Пирогова в ході презентації оновленої карти потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, респонденти опитування скаржилися на брак дешевих українських товарів.

«На територіях, непідконтрольних Україні, на прилавках з'явилося багато товарів із Росії та Білорусі. В основному, продукти доступні. Ціни залишаються високими, а доходи низькими, нестабільними, тому купівельна спроможність низька. Залишається залежність від гуманітарної допомоги. У дефіциті свіже м'ясо, риба, молочні продукти», - зазначила експерт.

Читайте такожПонад 90% жителів окупованих територій не хочуть виїжджати – дослідженняЗа словами Пирогової, в червні ситуація з продуктами покращилася порівняно з груднем-березнем.

«Починаючи з грудня, зменшилася потреба в більшості продуктів тривалого зберігання, але зростає нестача свіжих овочів і фруктів. Олія, крупи, консерви – найбільш затребувані продукти», - сказала Пирогова.

Вона також підкреслила, що на окупованих територіях залишаються в дефіциті ліки, зокрема серцево-судинні, гіпотензивні та заспокійливі.

«Ситуація з медикаментами стабільно важка. Ціни високі, відповідно, потреба в безкоштовних ліках залишається. З доступом до медичних послуг особливих проблем немає. Повертаються лікарі, які раніше виїхали з окупованих територій. Забезпечення медикаментами лікарень у великих містах ситуація краще, ніж у малих», - сказала Пирогова.

Також збільшилася потреба в побутових товарах – миючих, пральних засобах, милі та шампуні.

«Побутову хімію «з рук» дешевше перепродують люди, які купують її на українських територіях, де ціни нижчі. У невеликих містах є труднощі з придбанням засобів гігієни: памперсів, гігієнічних тампонів. Є потреба в будматеріалах, оскільки вони коштують дорого й не в усіх містах доступні», – сказала Пирогова.

Експерт зазначила, що на окупованих територіях поширена маятникова міграція на українську територію за покупками.

За її даними на червень, найскладніша ситуація з поставками в Стаханові, Ровеньках, Дзержинському, Кіровському, Новотошківському і Єнакієвому.

Дослідження потреб Донецької та Луганської областей проводилося з 2 по 14 червня 2015 року. В проекті оцінювалися потреби в гуманітарній допомозі жителів міст Донецької та Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитували людей віком старше 18 років із 27 найбільш нужденних міст.