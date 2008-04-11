Небезпечні для дітей харчові барвники потрібно заборонити - експерти

10:21, 11 квітня 2008
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Вони призводять до гіперактивності дітей

Британське агентство зі стандартизації продуктів харчування (FSA) закликало припинити використання в Європі синтетичних харчових барвників, вживання яких може призвести до розвитку гіперактивності дітей.

Харчові барвники E110, Е122, E102, E124, E104 та E129 підпали під підозру в результаті дослідження, проведеного співробітниками Університету Саутгемптона у 2004 році, передає Lenta.ru.

За даними науковців діти, які вживали напої з високим вмістом цих речовин, відрізнялися від своїх однолітків імпульсивною і неконтрольованою поведінкою і мали проблеми з концентрацією уваги.

У дослідженні, що тривало шість тижнів, взяли участь 300 дітей віком трьох, восьми й дев`яти років.

Глава FSA Дейм Деїрдр Хаттон наголосила, що для повної заборони на використання цих барвників британській владі знадобиться санкція наглядових органів ЄС. Поки ж FSA закликає виробників до добровільної відмови від небезпечних інгредієнтів з 2009 року.

Раніше Європейське агентство з контролю за безпекою харчів заявило, що вважає можливий шкідливий вплив барвників досить незначним, однак оскільки ці речовини не мають харчової цінності, припинення їхнього використання ніяк не позначиться на якості продуктів.

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