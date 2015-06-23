Фонд Ахметова оголошує про можливість безоплатної діагностики за кордоном для онкохворих дітей

Д іагностику MIBG J123 неможливо пройти в Україні



Як повідомляє Фонд Ріната Ахметова на свой сторінці у Фейсбук, вже четверо дітей з України, за кошти фонду, пройшли безкоштовну контрольну діагностику MIBG J123 у клініці Centrum Zdrowia Dzietska (Варшава).

Цю процедуру неможливо пройти в Україні, хоча вона є вкрай необхідною для діагностики первинних нейробластом, феохромоцитом, симпатичних парагангліїв, медулярного раку щитоподібної залози, а також їхніх метастазів і костномозкової інфільтрації при нейробластомах.

За результатами контрольної діагностики після довготривалого лікування уже четверо маленьких пацієнтів – Аріна, Марія, Андрій та Ігор – мають позитивні аналізи, рак відступив, повідомляють у фонді Ахметова.

Якщо ваша дитина потребує такого обстеження – надсилайте заявку до фонду Ріната Ахметова на e-mail arogova@fdu.org.ua та телефонуйте за номером 044 502 52 18, спитати Альону Рогову.