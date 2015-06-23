Фонд Ахметова оголошує про можливість безоплатної діагностики за кордоном для онкохворих дітей
Фонд Ріната Ахметова оголошує про можливість пройти безкоштовну рідкісну діагностику за кордоном
Як повідомляє Фонд Ріната Ахметова на свой сторінці у Фейсбук, вже четверо дітей з України, за кошти фонду, пройшли безкоштовну контрольну діагностику MIBG J123 у клініці Centrum Zdrowia Dzietska (Варшава).
Цю процедуру неможливо пройти в Україні, хоча вона є вкрай необхідною для діагностики первинних нейробластом, феохромоцитом, симпатичних парагангліїв, медулярного раку щитоподібної залози, а також їхніх метастазів і костномозкової інфільтрації при нейробластомах.
За результатами контрольної діагностики після довготривалого лікування уже четверо маленьких пацієнтів – Аріна, Марія, Андрій та Ігор – мають позитивні аналізи, рак відступив, повідомляють у фонді Ахметова.
Якщо ваша дитина потребує такого обстеження – надсилайте заявку до фонду Ріната Ахметова на e-mail arogova@fdu.org.ua та телефонуйте за номером 044 502 52 18, спитати Альону Рогову.