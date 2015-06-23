Внутрішні переселенці повертаються в рідні міста, окуповані бойовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила науковий співробітник Київського міжнародного інституту соціології Дарина Пирогова в ході презентації "Дослідження потреб гуманітарної допомоги жителів Донецької і Луганської областей", яке проводилося на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, дослідження показало, що внутрішні переселенці, які виїхали з окупованих територій, починають повертатися в рідні міста.

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«Причини повернення - припинення воєнних дій, брак фінансових коштів, боязнь за залишене майно, неможливість знайти роботу, і водночас пропозиції повернутися на колишнє або нове місце роботи в місті проживання, посилення пропускного режиму між Україною і окупованими територіями», - сказала Пирогова.

Водночас, наголосила експерт, наведені дослідження свідчать, що в Луганській області громадяни, які повернулися, отримують заробітні плати вищі, ніж до виїзду.

«У Донецькій області ситуація гірша – вакансій немає, висока конкуренція, зарплату або не виплачують, або існують затримки на працюючих підприємствах», - сказала Пирогова.

Також експерт зазначила, що основними причинами переїзду з рідного міста для переселенців були інтенсивні воєнні дії, відсутність роботи і стабільне погіршення фінансового становища, а основними напрямками - переїзд у межах області, трохи менш популярно – міста України і Росії.

«Дослідження показало, що люди старшого віку планували виїхати ненадовго, щоб перечекати активні воєнні дії і повернутися додому, а молодь частіше розглядала можливість влаштуватися на новому місці надовго», - сказала Пирогова.

«Дослідження потреб Донецької і Луганської областей» проводилося з 2 по 14 червня 2015 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів міст Донецької і Луганської областей. Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитувалися особи віком старше 18 років з 27 міст сходу України, які потерпають найбільше.