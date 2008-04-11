Cіль шкодить здоров`ю чоловіків

Куховарська сіль - справді біла смерть, і в цьому ще раз переконалися японські учені. В результаті спостережень і численних аналізів вони дійшли висновку, що регулярне вживання солоних продуктів подвоює ризик захворювання на рак шлунку. Причому, така тенденція більше простежується у чоловіків.

Міністерство охорони здоров`я і праці, що займається також питаннями добробуту, провело грандіозну роботу, в результаті якої фахівці-онкологи впродовж 11 років спостерігали за способом життя приблизно 40 тис. японців середнього віку. Особливу увагу медики приділяли щоденному раціону харчування цих людей, вживанню певних напоїв, а також шкідливих звичок, що безпосередньо впливають на здоров`я, наприклад - курінню.

Згідно одержаним даним, серед чоловіків - любителів солоних продуктів - особливому ризику захворіти на рак шлунку піддавалася одна людина з 500. Це удвічі перевищує показники, зафіксовані серед тих, хто прагне утримуватися від вживання солі. Із загальної кількості чоловіків, що потрапили в дослідницьку програму (таких було трохи більше 18.5 тис), ракових хворих було 358 чоловік. Серед більше 20 тис. жінок цей показник був рівний 128. Причому і загроза захворювання на рак у "любительок солоненького" набагато нижча, ніж у чоловіків: одна на дві тисячі.

neboley.com.ua