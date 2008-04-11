Нарощувати вії шкідливо для зору

Американські учені дійшли висновку, що нарощування вій може призвести до втрати зору.

Фахівці виявили, що багато препаратів для нарощування вій містять речовину біматопрост (часто використовується для зняття внутрішньоочного тиску). Застосування біматопроста не за призначенням може не тільки погіршити зір, але і призвести до повної його втрати.

При нарощуванні вій препаратами, що містять біматопрост, у людей з нормальним зором можуть виникнути додаткові побічні ефекти: пухлина сітківки, набряк або запалення очей. Якщо після даної косметичної процедури у вас з`явилися перераховані вище симптоми, негайно проконсультуйтеся з лікарем.

passion.ru