У лікарняні заклади регіонів доставлено вакцину БЦЖ для новонароджених - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, вакцина БЦЖ для новонароджених (виробництва Польші), яка була закуплена в грудні 2014 року, надійшла в регіони. Загальна кількість вакцини – 100 000 доз. Вартість закупки – 955 000 грн.

Інформацію щодо розподілу вакцини по регіонах - на сайті МОЗ.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року за результатами конкурсних торгів МОЗ закупила вакцину польського виробника.

Як відомо, перше щеплення вакциною БЦЖ проводять до виписки дитини з пологового будинку для створення протитуберкульозного імунітету.