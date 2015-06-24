У лікарняні заклади регіонів доставлено вакцину БЦЖ для новонароджених - МОЗ
09:05, 24 червня 2015Країна
111
Загальна кількість вакцини – 100 000 доз.
dailytimesgazette.com
Як повідомили УНІАН у МОЗ, вакцина БЦЖ для новонароджених (виробництва Польші), яка була закуплена в грудні 2014 року, надійшла в регіони. Загальна кількість вакцини – 100 000 доз. Вартість закупки – 955 000 грн.
Інформацію щодо розподілу вакцини по регіонах - на сайті МОЗ.
Нагадаємо, що у грудні 2014 року за результатами конкурсних торгів МОЗ закупила вакцину польського виробника.
Як відомо, перше щеплення вакциною БЦЖ проводять до виписки дитини з пологового будинку для створення протитуберкульозного імунітету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter