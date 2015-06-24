На Донбасі майже 1,2 тис. українців зникли безвісти

Як повідомила Геращенко на своїй сторінці у Facebook, вона за допомогою скайп-зв'язку брала участь у зустрічі гуманітарної підгрупи у рамках Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську.

Народний депутат написала, що інші представники України - Володимир Горбулін, Віктор Медведчук, Євген Марчук та Ігор Веремій - працювали безпосередньо у Мінську.

"Участь у роботі взяли представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які пропонують експертну допомогу в пошуку й ідентифікації зниклих безвісти. Маємо майже 1200 українців в цьому страшному списку "зниклі безвісти", - зазначила Геращенко.

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Як заявила Геращенко, "Україна відпочатку виступала за долучення Червоного Хреста до цієї роботи, і добре, що ця позиція знайшла підтримку, бо ж пошук зниклих і шанобливе ставлення до загиблих - це питання, які потребуть особливої уваги і делікатності".

Геращенко наголосила, що важливо просунутися в питанні пошуку зниклих українців.

"Українська сторона також запропонувала, щоб МКЧХ промоніторив ситуацію із затриманими та умовами їхнього утримання, у тому числі в РФ. Ми ще раз наголосили на незаконному утримуванні - вже рік у російській в'язниці - нашої колеги Надії Савченко", - зазначила народний депутат.

Також Геращенко повідомила, що це питання буде підніматися на засіданні Тристоронньої контактної групи за участі офіційного представника України Леоніда Кучми, представника РФ Азамата Кульмухаметова і спеціального представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мартіна Сайдіка.