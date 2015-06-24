Швеція виділить Дніпропетровському опіковому центру майже $100 тис допомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації за підсумками зустрічі голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка з Надзвичайним і Повноважним Послом Швеції в Україні Андерсом фон Бекератом, яка відбулася 23 червня.

Дипломат повідомив, що він відвідав Дніпропетровську лікарню №2, щоб дізнатися, яка саме допомога необхідна опіковому центру.

«Ми хочемо підтримати опіковий центр в Дніпропетровську. Це проект обсягом приблизно 1 млн шведських крон, або 100 тис. доларів. Для нас він дуже символічний і важливий. Ми хотіли б показати українському народу нашу солідарність», - зазначив Посол Швеції.

Також, за словами фон Бекерата, восени цього року Швеція планує організувати на Дніпропетровщині навчання медичних працівників, які лікуватимуть українських військових.