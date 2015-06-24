Україна закупить польську сироватку проти ботулізму

Як повідомили УНІАН у МОЗ, через ситуацію, що склалася із забезпеченням потреби населення протиботулічною сироваткою, МОЗ України провів перемовини та домовився із польським виробником щодо ввезення в Україну необхідної кількості доз сироватки відповідно до потреб регіонів.

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За словами в.о. завідуючого Управлінням фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України Тараса Лясковського, на умовах застосування механізму разового дозволу ввезення сироватки в Україну можливе вже протягом двох тижнів. Наразі виробник готує пакетів документів, а Міністерство – відповідні рішення для пришвидшення процедури ввезення препарату на територію України.

«Протиботулічна сироватка виробляється згідно стандартів GMP, зареєстрована у Польщі та низці інших країн, має тривалий досвід медичного застосування на території Європейського Союзу», - відзначив Лясковський.

Також МОЗ України звернулося до міжнародних виробників з закликом зареєструвати препарати на території України, а також до міжнародних організацій та фондів з проханням про надання гуманітарної допомоги.

Ситуація з відсутністю зареєстрованих протибулітичних препаратів в Україні пов’язана з тим, що сироватка російського виробництва, яка була зареєстрована і використовувалася в Україні, після введення в дію стандартів Належної виробничої практики (GMP) не відповідала чинним вимогам, і згідного законодавства реєстрація була скасована.