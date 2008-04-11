Фісташки суперкорисні для серця

Горіхи фісташок мають позитивну дію на серцево-судинне здоров`я, істотно скорочуючи процеси запалення в організмі. Біологи Університета Пенн-Стейт стверджують, що фісташки мають могутній потенціал проти пошкодження серцевої функції.

У цих горіхах міститься багато важливих живильних речовин, говорять американські медики, що вивчили ефекти споживання фісташок на чоловіках і жінках 30-70 років. Лікарі контролювали рівні холестерину, ліпідів в крові учасників експерименту, їх артеріальний тиск, серцевий ритм і кровотік в артеріях. Також була виміряна активність маркерів запалення. Додавання фісташок до щоденного раціону сприяло значному пониженню холестерину, шкідливих жирів, цукру в крові, тиск і зменшувало запалення на клітинному рівні.