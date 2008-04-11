Як позбавитися темних кругів під очима

Вони можуть з`явитися ще в дитинстві або вже в похилому віці. Саме темні кола під очима додають особі засмученого і втомленого виразу.

Причини появи темних кругів:

- Особливості будови підшкірної жирової клітковини у області очей (темні круги виявляються в ранньому віці).

- Внутрішні захворювання.

- Хронічний недосип, хронічна втома.

- Стоншання жирового прошарку шкіри під очима, в зв`язку, з чим очі западають (темні круги в цьому випадку це тінь).

- Схильність до алергії – збільшується пігментація у області очей.

- Порушення кровообігу (в цьому випадку область навколо розділів набуває голубуватого відтінку).

Способи вирішення проблеми

Позбавитися темних кругів повністю непросто, а ось поліпшити ситуацію допоможуть декілька простих порад:

- Повноцінний відпочинок і сон не менше 7-8 годин.

- Постійне застосування крему для шкіри навколо очей (його варто підбирати відповідно віку; до складу крему повинні входити вітаміни Д, С, А, ліпоєва кислоту, екстракт чорниці і т.д.).

- Використання якісної косметики.

- Голубуватий відтінок можна завуалювати жовтим коректором, він візуально поглинає блакитний колір і робить його менш помітним.

- Маска з кружечків огірка або охолоджені пакетики чаю зроблять шкіру у області очей більш свіжіше і приберуть припухлості.

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