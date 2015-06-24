Діти з діабетом, які проживають на окупованих територіях, не можуть отримати інсулін

Про це у ході круглого столу «Рік після початку конфлікту: Гуманітарна карта потреб мирних жителів Донбасу і блокування гуманітарної допомоги» заявила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

«Немає інструменту, щоб ввозити інсулін хворим дітям. Потрібні чіткі і прозорі правила доставки допомоги, продуктів і медпрепаратів, потрібен окремий пункт пропуску для гуманітарних вантажів. Якщо ми все-таки вважаємо, що там громадяни України, то ми повинні допомогти людям, які потрапили в біду», - сказала Філь.

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Помічник Уповноваженого Президента України з прав дитини Володимир Вовк наголосив, що поінформує про цю проблему дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

«Діти - особливо вразлива категорія. Щодо проблеми, яка стосується доступу до життєво важливих медичних препаратів, зокрема інсуліну, я сьогодні ж передам своєму колезі Миколі Кулебі. Те, що робить зараз Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, дуже важливо для всієї країни. Без всяких сумнівів, в такий час не може бути ніяких суперечок і політичних забарвлень. Акцент тільки на те, який ми можемо зробити наступний крок для подолання проблеми», - вважає Вовк.