На Рівненщині лікують у ”соляній кімнаті”

Лікувати астматиків соляним повітрям почали у райцентрі Радивилів на Рівненщині. Вже два тижні тут працює галокамера. Для її створення медики привезли з шахти в Солотвині 6 т солі.

"Людина сідає всередині і вдихає сухе повітря. Воно насичене від’ємними іонами хлориду натрію. Лікуємо підліткові проблеми зі шкірою, псоріаз, ЛОР-захворювання та бронхіальну астму. ”Соляна кімната” позбавляє стресу та безсоння", - розповідає медсестра центру медико-соціальної реабілітації інвалідів Наталя Кубіт.

Сеанс триває від 30 хв. до години. Кількість відвідувань пацієнтові призначає лікар. Сеанс коштує 10 грн. Інвалідів лікують безкоштовно, пенсіонерів – за півціни.

"У нас можна приводити діток у 3–4 роки. Наприклад, у шахти Солотвина не пускають до 6-річного віку, бо під землею вища вологість", - запевняє Наталя Кубіт.

Протипоказань до галокамери мало: висока температура, хвороби нирок, туберкульоз, гіпертонія та ракові пухлини.

Гроші на створення галокамери дали районна рада та адміністрація — 62 тис. грн.

”Соляну кімнату” задумали два роки тому. Але довго шукали фахівця і гроші. Галокамеру нам зробив спеціаліст із Луцька Юрій Шипелик", - зазначає голова райради Микола Савчук.

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