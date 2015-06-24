Після війни - гуманітарка, відновлення і робочі місця

Згідно з даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на початку червня 2015, люди на непідконтрольних Україні територіях Донбасу під час інтерв'ю соціологам відзначили потребу гуманітарної допомоги після закінчення бойових дій, як таку, яка буде виникати в першу чергу, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. На другому місці - відновлення і ремонт житла, інших споруд та інфраструктури, на третьому - забезпечення робочими місцями. Про це стало відомо в ході презентації соціологічного дослідження КМІС для Гуманітарної карти потреб Штабу Ріната Ахметова.

Міжнародні організації підкреслюють, що гуманітарна допомога дуже важлива сьогодні.

«Ми вважаємо, що ситуація на Донбасі вкрай погіршилася останнім часом - по обидві сторони лінії зіткнення гинуть люди, зруйнована інфраструктура, існують проблеми з різними комунікаціями. Ми тісно співпрацюємо з українським Червоним Хрестом, але я змушений визнати, що нам важко відповідати на потреби і проблеми мирних жителів Донбасу. Тому вважаю, що в даний час гуманітарна допомога благодійних організацій вкрай важлива. Наскільки я знаю, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова активно працює в цьому напрямку і надає жителям Донбасу всю можливу допомогу. Штаб Ахметова намагається максимально допомогти людям, і обсяги цієї роботи вражають», - заявив глава делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні Ніколас Флері під час обговорення дослідження КМІС.

Згідно з даними дослідження, на сьогодні 52% опитаних потребують медикаментів, 41% - продуктів харчування, 34% - побутових товарів. Найбільш проблемна ситуація – у Стаханові, Ровеньках та Дзержинському. У Стаханові 80% опитаних заявили, що мають потребу в харчуванні, медикаментах, засобах гігієни.

Гуманітарна карта ситуації і потреб Донецької та Луганської областей була розроблена на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова і «Допоможемо ТБ». В основі карти – дані соціологічного дослідження КМІС, проведеного 2-14 червня 2015 року. Був опитаний 2101 респондент.