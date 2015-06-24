Нова форма "Протефлазіду" довела ефективність у лікуванні дисплазій шийки матки

Доведено ефективність нової форми препарату «Протефлазід» у лікуванні жінок з дисплазіями шийки матки.

Про це йшлося сьогодні прес-конференції в УНІАН.

Як зазначали учасники заходу, дисплазія шийки матки є передраковим станом, який зумовлює вірус папіломи людини (ВПЛ).

Головний гінеколог МОЗ України В’ячеслав Камінський привернув увагу до проблеми вчасного виявлення раку шийки матки - візуальної форми раку.

«Щороку внаслідок раку шийки матки в Україні помирає понад 2,5 тисяч молодих жінок, які могли би бути щастям для своїх сімей, народжувати і працювати. Причина у пізньому зверненні до лікарів, коли смертельна хвороба вже задавнена. Для нашої країни гостро стоїть проблема пізнього звернення (або й не звернення) з проблемою раку на пізніх стадіях, коли лікування вже не має ефекту», - зазначив Камінський.

Він наголосив, що рак шийки матки у переважній кількості випадків зумовлює папіломовірус людини – одну з найнебезпечніших інфекцій.

«Жінці необхідно раз на рік відвідувати гінеколога, щоб виключити передракові стани, зокрема дисплазію шийки матки. Препарат, про який йдеться, допоможе вилікуватися і уникнути важкого захворювання та профілактувати розвиток раку шийки матки», - зазначив Камінський.

Заступник генерального директора ТОВ «НВК» Екофарм» Олександр Гриневич поінформував, що клінічні дослідження нової форми «Протефлазіду» тривали близько року.

«Ми досліджували нову форму цього лікарського засобу – спеціально для лікування жінок - у вигляді свічок. Тестування виявило досить високу ефективність препарату. Доведена результативність – 100% виліковування при різних ступенях дисплазії шийки матки. Завдяки цьому препарат перебуває на етапі реєстрації», - сказав Гриневич.

Він підкреслив, що препарат є профілактикою проти раку шийки матки. «Вилікувавши дисплазію шийки матки, яка є передраковим станом, можна запобігти розвитку раку шийки матки», - сказав Гриневич.

У свою чергу голова наглядової ради ТОВ Анатолій Новик підкреслив, що після лікування раку шийки матки, онкохворих жінок слід обов’язково лікувати далі – від папіломовірусної інфекції.

«Виліковування раку не означає виліковування від інфекції, яка призвела до онкології. На сьогодні в Україні жінок, яких проліковано проти раку шийки матки – понад 60 тисяч. Їх ніхто не лікує. Вони лише спостерігаються в онколога щодо того – буде рецидив чи не буде. Вірогідність повторення рецидиву, а це метастазування, досить висока. Тому що вірусна інфекція працює далі. Впливає на створення умов для рецидиву», - зазначив Новик.

За його словами, аналогів цього лікарського засобу у світі немає.

«Препарат отриманий методом природного синтезу і виділений з двох рослин, які проростають на теренах України. Ми переконані, що ті рослини, які ростуть на нашій території, мають лікувати людей, які тут проживають», - наголосив Новик.