Навесні імунітет різко знижується. Що робити?

13:17, 11 квітня 2008
Країна
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Винен авітаміноз

Оскільки скоро літо, нам слід підготувати не тільки свою фігуру, але і організм в цілому.

На дворі зараз нестійка погода, і нам варто потурбуватися про власне здоров`я, а наш стіл досить обділений вітамінними продуктами. Але всім відомо, якими чудодійними властивостями володіють звичні для нас часник і цибуля.

Про те, що це вітаміни, факт давно встановлений, але ж часник ще є і джерелом фітонцидів, які допомагають нам в боротьбі з грипом. Також він чудово очищає кишечник від різних паразитів, які витягають з нашого організму величезну частку поживних речовин.

Часник знищить патогенні мікроби, оздоровить мікрофлору кишечника, зробить благотворний вплив на серцево-судинну систему, надасть допомогу в боротьбі з атеросклерозом.

А як не сказати про те, яку боротьбу він веде з канцерогенами і вільними радикалами в організмі, тим самим, запобігаючи процесу старіння.

Часник дуже корисно вживати цілий рік щодня по одному зубчику, а у весняний період норму слід збільшити в два рази. Не втрачають своїх корисних властивостей і смаку горіхи та сухофрукти, які по праву називають коморами сонця. Ними можна перекушувати в обідню перерву. Вживаючи їх, ви тим самим відновите баланс мікроелементів в організмі. Ще однією натуральною і корисною мікродобавкою вважається мед і продукти бджільництва. Це прекрасні натуральні і дуже корисні продукти, які також слід вживати щодня.

Не можна не сказати про весняний загар, який є прекрасним постачальником вітаміну D, утворення якого відбувається під впливом сонячних променів. Цей природний вітамін значно перевищує ефективність своєї дії на організм, порівняно зі своїм штучним аналогом.

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