У Харкові здають кров для онкохворих дітей

Сьогодні і завтра в Харкові проходить акція: жителі міста можуть здати кров для дітей з онкологічними захворюваннями.

Кров потрібна для малюків із малозабезпечених сімей, які лікуються в 16-ій міській дитячій лікарні.

Здати кров можна в Харківському обласному центрі переливання крові на вул. Клочковській, 366 з 9.00 до 16.00. Організатори просять добровольців мати при собі паспорт.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 8 (093) 1223316, 8 (067) 1614583.

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