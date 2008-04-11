Список медикаментів, ціни на які не зростатимуть

Міністерство охорони здоров`я планує заморозити ціни на ліки першої необхідності вітчизняного виробництва, заявив заступник голови Держслужби лікарських засобів Костянтин Косяченко. За його словами, зараз йдуть переговори з вітчизняними виробниками і найближчим часом буде підготовлений меморандум.

Це торкнеться тих ліків, які входять в Національний перелік основних лікарських засобів, в якому близько тисячі найменувань, сказав пан Косяченко. Постачальники і виробники на підписання меморандуму згодні, проте вважають, що ціна на решту ліків може піднятися, наприклад на ті, які, за словами фармацевтів, "сприяють поліпшенню якості життя (серед них вітаміни). Зростання може відразу скласти до 10%.

"Вітчизняні виробники не в змозі забезпечити потреби українського покупця ліків, аптеки вимушені купувати товар у іноземних постачальників, а ті - накручують ціни", - повідомив заввідділом економічних досліджень, охорони здоров`я і медичного страхування Українського інституту громадського здоров`я Володимир Євсеєв.

Покупці теж віддають перевагу іноземному виробникові. "Ті кому по кишені, купують ліки, зроблені в ФРН або США. Але вони значно дорожчі", - говорить працівниця аптеки Ганна Ткаченко. Але подорожчання понизить попит на них, адже вони виростуть в ціні ще більше.

"Ми підпишемо меморандум, ми солідарні з урядом щодо невмотивованого підвищення цін, - сказав комерційний директор Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Євгеній Сова. - Проте меморандум - не закон, і якщо інфляція буде зростати, то ціни доведеться підвищувати, собі в збиток працювати ніхто не буде". Проте не всі виробники з ним солідарні. "Це зупинить процес розвитку фарміндустрії, - вважає заступник генерального директора з маркетингу фармацевтичної компанії "Дарниця" Юрій Чертков. - У нас не буде сенсу вкладати засоби в поліпшення молекули того або іншого медикаменту, адже його вартість від цього мінятися не буде. Декілька копійок зростання вартості ліків сильно не відіб`ються на гаманці покупця. Наприклад, такий препарат як Цефтреаксон (антибіотик) у наших виробників коштує близько 6 гривень за флакон, імпортний, - 85 грн." На думку пана Чертков вирішувати проблему треба іншим шляхом - введенням в систему охорони здоров`я України обов`язкового медичного страхування і механізму повернення пацієнтові грошових коштів, витрачених на ліки.

Список медикаментів, на які ціни підніматися не будуть:

Анальгін 1.01 грн.

Бісептол 5.40 грн.

Діазолін 3.13 грн.

Лоротодін 6.45 грн.

Корвалол 2.20 грн.

Корвалдін 2.56 грн.

Валідол 0.68 грн.

Парацетамол 1.10 грн.

Ампіцелін 3.42 грн.

Грамокс 11 грн.

Папазол 1.65 грн.

Каптопрес 8.05 грн.

Еналапріл 4.35 грн.

Діклофинак 4.55 грн.

Аспірин 0.42 грн.

Йод 1.80 грн.

Зеленка 1.90 грн.

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