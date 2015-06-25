Терористи "ДНР" обстріляли гуманітарний конвой місії Червоного Хреста

Сьогодні зранку терористи з "ДНР" обстріляли з підствольних гранатометів ы стрілецької зброї гуманітарний конвой місії Червоного Хреста в районі блокпоста поблизу села Березове Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України. 14 вантажівок та легковий автомобіль місії поверталися з Донецька після доставки гуманітарної допомоги мирному населенню тимчасово окупованих терористами територій. Жертв серед представників Червоного Хреста немає, транспортні засоби не ушкоджені. Представники Червоного Хреста засвідчили, що обстріли конвою велися з боку терористів "ДНР". Усі учасники гуманітарної місії перебувають у безпеці. Співробітники СБУ проводять оперативне документування факту обстрілу терористами конвою Червоного Хреста.

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