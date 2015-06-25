Група супроводу гуманітарного вантажу Штабу Ахметова потрапила під обстріл

Група автоколони супроводу з гуманітарною допомогою від Штабу Ахметова потрапила під вогонь перехресного бою, який стався сьогодні поблизу Волновахи. Вони прямували з Донецька, де розташований логістичний центр Штабу, у бік КПП «Бугас».

Зі співробітників Гуманітарного штабу ніхто не постраждав. Машина супроводу розвернулася і поїхала на безпечну відстань.

В цей же час поблизу Бугаса знаходилися машини гуманітарної місії Червоного Хреста, які поверталися з Донецька після доставки допомоги. Колона Червоного Хреста теж була змушена розвернутися.

«Щось страшне знову на блокпосту біля Новотроїцького на Бугаському пункті переходу. Наші 19 вантажівок стоять. Перед нами стоїть близько 12 машин World Food Programme. Машини Червоного Хреста потрапили під обстріл. Під обстріл потрапила наша машина супроводу. Щільність вогню по останньому українському блокпосту – найсильніша», - повідомляє на своїй фейсбук-сторінці Наталія Ємченко, директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ, член Наглядової ради Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Вчора Штаб Ріната Ахметова здійснив тестову відправку автоколони з продуктами для мирних жителів Донбасу через пропускний пункт в Волновасі. Ввечері 24 червня лінію дотику перетнули 10 машин з гуманітарною допомогою від Штабу. Вони доставили на «Донбас Арену» 15 тисяч наборів виживання.

Ще 19 машин повинні були пройти митний огляд сьогодні, але через обстріли поблизу Волновахи вони були змушені призупинити рух, і чекають можливості проїзду. У разі успішної доставки 380 тонн продуктів, які везе колона, планується сформувати 20 тисяч дорослих наборів виживання і 6 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донбасу, які знаходяться на непідконтрольній Україні території .

Нагадаємо, на даний момент, через блокування гуманітарних вантажів при перетині лінії зіткнення, на підконтрольних територіях пункти видачі наборів виживання від Штабу Ріната Ахметова працюють тільки в Донецьку.