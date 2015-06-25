Сьогодні у другій половині дня та завтра в Україні очікуються сильні зливи, грози та град. Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією Гідрометцентру, ц зв'язку з переміщенням з південного сходу та активізацією циклону в Україні, крім західної частини, очікується ускладнення погодних умов: сьогодні в другій половині дня у східних, південних областях та на Дніпропетровщині, протягом 26 червня також у центральних та північних областях грозові дощі, в окремих районах сильні зливи, град.

Завтра вночі у центральних, вдень і в північних областях місцями дуже сильні дощі, вдень на Лівобережжі в окремих пунктах крупний град та шквали 25-28 м/с.

Державтоінспекція України закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.