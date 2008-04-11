Що містять слабкоалкогольні напої?

Вважається, що від легких напоїв менше шкоди, ніж від міцного алкоголю. Але це, виявляється, не так. Фахівці стверджують – краще пити міцніші та натуральні алкогольні напої, а не труїти себе хімією. Бензоат натрію (E211) – білий кристалічний порошок. У промислових масштабах одержують з нафти. Як консервант бензоат натрію використовується не тільки в газованих напоях, але і в деяких маринадах і сосисках. Продукти, що містять бензоат натрію і кальцію, не рекомендується вживати астматикам і людям, чутливим до аспірину.

Діоксид вуглецю (Е290) – безбарвний газ з кислуватим смаком. Для промислових потреб одержують при обробці вапняку кислотою. Використовується для виробництва газованих напоїв і в системах охолоджування холодильників. Рідкою вуглекислотою заправляють вогнегасники.

Цитрат натрію (Е331) – підкислювач, одержують хімічним шляхом з лимонної кислоти. Окрім харчової промисловості, використовується для зберігання крові, перешкоджає її здатності згущуватися.

Е445 – стабілізатор, емульгатор. Речовина, завдяки якій рідина весь час залишається однорідною, не розпадається на складові. Використовується також при виробництві шампунів, гелів для душу і інших косметичних засобів.

Е338 – ортофосфорна кислота. Залежно від концентрації застосовують для виробництва фосфорних добрив, в харчовій, текстильній, скляній промисловості. Просочення деревини ортофосфорною кислотою і її солями роблять дерево негорючим. На цій основі зараз проводять вогнезахисні фарби, негорючі плити, пінопласт і інші будівельні матеріали.

Е150d – різновид карамелі, здобувається з різних видів цукру при термічній обробці. Може викликати роздратування шлунково-кишкового тракту.

E307 – різновид вітаміну Е. Антиоксидант – зберігає продукти від прокисання.

Наталія Банківська, дієтолог Державного науково-дослідного центру проблем гігієни харчування:

– У жодному випадку не вживайте слабкоалкогольні напої на голодний шлунок. Інакше легко заробите гастрит або одержите загострення всіх хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Також після вживання слабкоалкогольних напоїв можуть виникнути жовчні кольки і запалення підшлункової залози. Дуже не рекомендую змішувати слабкоалкогольні напої сильнішими за вмістом спирту.

Вадим Шипулін, науковий директор українсько-німецького гастроентерологічного центру: – Слабкоалкогольні напої – продукт прогресу хімічної промисловості. Вони є лише смаковим замінником і повністю ненатуральні. Споживання таких напоїв у великій кількості шкодить здоров`ю.

Слабкоалкогольні і газовані напої викликають огрядність, порушують обмін речовин. До того ж це посилене навантаження на печінку. Людям, страждаючим підвищеною кислотністю, вуглекислий газ, що міститься в слабкоалкогольних напоях, протипоказаний.

www.consumerinfo.org.ua