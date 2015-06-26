Головним розпорядником коштів для завершення будівництва в Охматдиті визначено МОЗ

Як повідомили УНІАН в МОЗ, урядовий документ врегульовує правила використання коштів державного бюджету для забезпечення виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та завершення робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ».

Читайте такожОпікунська рада "ОХМАТДИТу" звернулася до прем’єра з відкритим листом через затягування будівництва нового корпусу

Відповідно до прийнятого рішення, головним розпорядником коштів визначено МОЗ України. Реалізація цього проекту постанови не потребує додаткових коштів, оскільки буде здійснюватися в межах коштів, передбачених МОЗ України за відповідною бюджетною програмою.

«Цей документ дає можливість рухатися вперед та розпочати процедуру конкурсних торгів для визначення генерального підрядника з будівництва лікарні «ОХМАТДИТ», - повідомила Ірина Коваль, Директор Державного підприємства «Укрмедпроектбуд».