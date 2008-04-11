Маленькій Вікторії потрібна допомога

Маленькій Віці Шарковій потрібна допомога. У неї величезна пухлина лімфогемангіома. Фантастичними зусиллями вдалося відправити дівчинку до Німеччини, де їй екстрено була зроблена операція. Клініка виставила рахунок за половину лікування. Сума дуже велика - 80 000 євро. Вже було сплачено 30 000 євро, але оскільки хвороба Віки була дуже запущена, то лікування буде довгим і рахунок вже виставлений на 80 000 євро. Дуже просимо вас допомогти цій крихітці. До нас приєдналося більше 50 видань по всій Україні..

Не пройдіть повз, дайте шанс дитині.

Реквізити для допомоги в гривнах:

р/р: 2620132739 у Райффайзен банк Аваль,

МФО: 331605,

идент.код (ЄДРПОУ): 2776012569.

Получатель: Шаркова Людмила Григорьевна.

Назначение платежа: Благотворительный взнос на лечение дочери.

Тел. Людмилы (мамы Вики) +4915773281398

Клиника, в которой находится Вика:

http://www.helios-kliniken.de/

HELIOS Kliniken GmbH

Friedrichstr. 136

D-10117 Berlin

Telefon: +49 30 521 321-0

Telefax: +49 30 521 321-199

http://www.helpviktoria.narod.ru

моб.8 095 577 58 69 Татьяна

Email: creativePR@bigmir.net