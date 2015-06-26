П'ять гормонів молодості

ДГА - (дегідроепіандростерон) - гормон стрункості - стимулює ділення клітин, підтримує організм у тонусі, не дає нам "заплисти" жиром. Його необхідно підтримувати, вживаючи оливки, авокадо і рибу (особливо тунець).

Мелатонін - гормон сну і доброї спортивної форми - сприяє глибокому сну і перешкоджає розвитку ракових пухлин. Організм підвищує його вироблення після того, як ви з'їсте їжу, багату на вуглеводи - макарони, картоплю, банани, м'ясо птиці та рибу.

Соматотропін - гормон росту та краси - підтримує в тонусі м'язову тканину, покращуючи її структуру і функцію, захищає від утворення жирових відкладень, зміцнює кістки і розгладжує шкіру. Продукує цей гормон білкові нежирні продукти - в першу чергу, риба і знежирені сири, а також горіхи і сочевиця. Ще один спосіб активізувати гормон соматотропіну - фізична активність.

Тестостерон - гормон сексуальності - тримає під контролем стан чоловічих статевих органів, а також здоров'я кісток і м'язів. Вироблення тестостерону стимулює в першу чергу цинк і марганець. Регулярні заняття сексом також допомагають підтримувати продукцію "сексуального" гормону на високому рівні.

Естрогени - жіночі статеві органи - добре впливають на статеву і репродуктивну функції, а також на стан серця, судин, кісток та інших органів і тканин. Продукування естрогенів стимулює вживанням сої, ревеню, чорного перцю... Вживання цих продуктів допоможе подолати безсоння, підвищити настрій і зберегти шкіру гладкою.