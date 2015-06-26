З 1 грудня ціни на інсуліни регулюватимуться державою

Як повідомили УНІАН у МОЗ, урядовий документ розроблено МОЗ України відповідно до результатів наради «Про впровадження системи реімбурсації препаратів інсуліну» від 15 квітня 2015 року за участі Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. На нараді були присутні представники вітчизняних та іноземних виробників препаратів інсуліну, роздрібної аптечної мережі, медичної спільноти, дистриб’ютори та громадські організації.

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Постанова дозволить розпочати реалізацію з 1 грудня 2015 року пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну за допомогою механізму відшкодування вартості препаратів інсуліну.

Відповідно до постанови, МОЗ України до 1 серпня 2015 року має затвердити положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії та ввести його в дію до 1 вересня 2015 року. За погодженням з Мінекономрозвитку та АМКУ до 1 грудня 2015 року МОЗ України має затвердити положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та порядок внесення до нього змін, скласти та оприлюднити до 1 січня 2016 року реєстр референтних цін на препарати інсуліну і подати на розгляд КМУ проект акта щодо запровадження з 1 січня 2016 року відшкодування вартості препаратів інсуліну.