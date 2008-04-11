МОЗ України та вітчизняні виробники ліків підписали меморандум порозуміння
Виробники обіцяють не підвищувати ціни на ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів, за умови відсутності заборгованості по компенсації експортного ПДВ, акцизу на спирт та за умови стабілізації цін на енергоносії...
Інформація про підвищення цін на лікарські засоби набула значного резонансу у суспільстві. Міністерство охорони здоров`я України, яке визначило вирішення проблем у фармацевтичній галузі, як один з пріоритетів своєї роботи, проаналізувало стан справ на вітчизняному ринку та розпочало діалог з виробниками лікарських засобів, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я України.
Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення було проведено аналіз динаміки оптових цін більш, як 9 тисяч найменувань лікарських засобів. Станом на 31.03.2008 р. по 5499 лікарських засобах (а це близько 50% від загального асортименту зареєстрованих в Україні лікарських засобів), відзначались коливання цін. Зниження цін відмічалось по 1490 лікарських засобах. Зростання ж оптових цін на лікарські засоби за період з 23 листопада 22007 р. по 31 березня в середньому відзначалось на 4,1%. За цей період по 3831 лікарському засобу зростання відбулося в межах:
- до 10% по 2481 лікарському засобу;
- від 10% до 15% по 578 лікарських засобах;
- від 15% до 20% по 295;
- більше, ніж на 20%, по 477 лікарських засобах, з них вітчизняного виробництва - 243. По 178 лікарських засобах ціни не змінювались.
Враховуючи вищенаведену ситуацію, керівництво МОЗ України провело нараду за участю представників фармацевтичних об`єднань та асоціацій, та підписало Меморандум порозуміння, де обумовлено питання цінової політики на найближче майбутнє та сплановані кроки на перспективу.
10 квітня 2008 року Міністерство охорони здоров`я України та виробники лікарських засобів підписали Меморандум порозуміння. Згідно з текстом документу, сторони домовились про певні зобов`язання.
Виробники обіцяють не підвищувати ціни на ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого КМУ 29.03.2006 р. №400 за умови відсутності заборгованості держави по компенсації експортного ПДВ та акцизу на спирт етиловий, та за умови стабілізації з 1.04.2008 цін на енергоносії. Ще однією умовою не підвищення цін на ліки є дотримання рівня прогнозного показника інфляції, закладеного в Держбюджеті на 2008 р. на рівні 9,6%.
При цьому виробники гарантують недопущення скорочення обсягів виробництва цих лікарських засобів та докладатимуть вичерпних заходів з укладання прямих договорів з дистриб`юторами лікарських засобів для своєчасного і в повному обсязі задоволення заявок роздрібної мережі. Також гарантована співпраця з Антимонопольним комітетом України в проведенні дослідження стану конкуренції та діяльності виробників; співпраця з Державною інспекцією з контролю за цінами Мінекономіки та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення в проведенні моніторингу цін на лікарські засоби.
У свою чергу Міністерство охорони здоров`я України бере на себе зобов`язання залучати представників виробників ліків та громадських фармацевтичних об`єднань до робочих груп з підготовки урядових рішень з питань регулювання ринку фармацевтичної продукції. Також МОЗ України має намір звернутися до Уряду з пропозицією щодо розміщення державного замовлення на розробку та виробництво лікарських засобів на вітчизняних підприємствах - виробниках лікарських засобів для забезпечення державних цільових бюджетних програм "Цукровий діабет" та "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на 2009 рік.
Міністерство взяло на себе зобов`язання підготувати нормативно-правові акти, які дозволять розв`язати низку проблем фармацевтам. Зокрема, щодо звільнення від сплати ПДВ допоміжних матеріалів та речовин, які ввозяться на митну територію України і застосовуються для виробництва лікарських засобів; введення нульової ставки акцизного збору на спирт етиловий. що використовується для виробництва лікарських засобів та нульової ставки ПДВ для виробів медичних, матеріалів, обладнання , що використовується для виробництва лікарських засобів; введення системи вексельних розрахунків з ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для виробництва лікарських засобів.
Через удосконалення нормативно-правової бази будуть вирішені й інші питання:
- поетапного впровадження з 2009 р. формулярної системи, розробки і затвердження стандартів лікування та Формулярного керівництва з використання лікарських засобів і надання пріоритету лікарським засобам вітчизняного виробництва;
- перегляд діючих і розробку нових стандартів щодо виробництва та якості лікарських засобів відповідно до належних практик: виробничої (GMP) та дистриб`юторської (GDP);
- приведення процедури реєстрації лікарських засобів до вимог Європейського законодавства та ін.
Меморандум про порозуміння підписали від МОЗ України - міністр охорони здоров`я України Василь Князевич. Від виробників лікарських засобів підписи поставили: Г. Хорунжий (Об`єднана організація роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості); О. Руденко (Асоціація фармацевтичних фабрик України); О. Цвєтков (Всеукраїнське об`єднання громадян "Всеукраїнська асоціація виробників та дистриб`юторів медичної та мікробіологічної галузі промисловості України); П. Багрій (Асоціація фармацевтичних виробників України).