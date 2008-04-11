МОЗ України та вітчизняні виробники ліків підписали меморандум порозуміння

Інформація про підвищення цін на лікарські засоби набула значного резонансу у суспільстві. Міністерство охорони здоров`я України, яке визначило вирішення проблем у фармацевтичній галузі, як один з пріоритетів своєї роботи, проаналізувало стан справ на вітчизняному ринку та розпочало діалог з виробниками лікарських засобів, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров`я України.

Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення було проведено аналіз динаміки оптових цін більш, як 9 тисяч найменувань лікарських засобів. Станом на 31.03.2008 р. по 5499 лікарських засобах (а це близько 50% від загального асортименту зареєстрованих в Україні лікарських засобів), відзначались коливання цін. Зниження цін відмічалось по 1490 лікарських засобах. Зростання ж оптових цін на лікарські засоби за період з 23 листопада 22007 р. по 31 березня в середньому відзначалось на 4,1%. За цей період по 3831 лікарському засобу зростання відбулося в межах:

- до 10% по 2481 лікарському засобу;

- від 10% до 15% по 578 лікарських засобах;

- від 15% до 20% по 295;

- більше, ніж на 20%, по 477 лікарських засобах, з них вітчизняного виробництва - 243. По 178 лікарських засобах ціни не змінювались.

Враховуючи вищенаведену ситуацію, керівництво МОЗ України провело нараду за участю представників фармацевтичних об`єднань та асоціацій, та підписало Меморандум порозуміння, де обумовлено питання цінової політики на найближче майбутнє та сплановані кроки на перспективу.

10 квітня 2008 року Міністерство охорони здоров`я України та виробники лікарських засобів підписали Меморандум порозуміння. Згідно з текстом документу, сторони домовились про певні зобов`язання.

Виробники обіцяють не підвищувати ціни на ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення, затвердженого КМУ 29.03.2006 р. №400 за умови відсутності заборгованості держави по компенсації експортного ПДВ та акцизу на спирт етиловий, та за умови стабілізації з 1.04.2008 цін на енергоносії. Ще однією умовою не підвищення цін на ліки є дотримання рівня прогнозного показника інфляції, закладеного в Держбюджеті на 2008 р. на рівні 9,6%.

При цьому виробники гарантують недопущення скорочення обсягів виробництва цих лікарських засобів та докладатимуть вичерпних заходів з укладання прямих договорів з дистриб`юторами лікарських засобів для своєчасного і в повному обсязі задоволення заявок роздрібної мережі. Також гарантована співпраця з Антимонопольним комітетом України в проведенні дослідження стану конкуренції та діяльності виробників; співпраця з Державною інспекцією з контролю за цінами Мінекономіки та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення в проведенні моніторингу цін на лікарські засоби.

У свою чергу Міністерство охорони здоров`я України бере на себе зобов`язання залучати представників виробників ліків та громадських фармацевтичних об`єднань до робочих груп з підготовки урядових рішень з питань регулювання ринку фармацевтичної продукції. Також МОЗ України має намір звернутися до Уряду з пропозицією щодо розміщення державного замовлення на розробку та виробництво лікарських засобів на вітчизняних підприємствах - виробниках лікарських засобів для забезпечення державних цільових бюджетних програм "Цукровий діабет" та "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих" на 2009 рік.

Міністерство взяло на себе зобов`язання підготувати нормативно-правові акти, які дозволять розв`язати низку проблем фармацевтам. Зокрема, щодо звільнення від сплати ПДВ допоміжних матеріалів та речовин, які ввозяться на митну територію України і застосовуються для виробництва лікарських засобів; введення нульової ставки акцизного збору на спирт етиловий. що використовується для виробництва лікарських засобів та нульової ставки ПДВ для виробів медичних, матеріалів, обладнання , що використовується для виробництва лікарських засобів; введення системи вексельних розрахунків з ПДВ при ввезенні в Україну обладнання для виробництва лікарських засобів.

Через удосконалення нормативно-правової бази будуть вирішені й інші питання:

- поетапного впровадження з 2009 р. формулярної системи, розробки і затвердження стандартів лікування та Формулярного керівництва з використання лікарських засобів і надання пріоритету лікарським засобам вітчизняного виробництва;

- перегляд діючих і розробку нових стандартів щодо виробництва та якості лікарських засобів відповідно до належних практик: виробничої (GMP) та дистриб`юторської (GDP);

- приведення процедури реєстрації лікарських засобів до вимог Європейського законодавства та ін.

Меморандум про порозуміння підписали від МОЗ України - міністр охорони здоров`я України Василь Князевич. Від виробників лікарських засобів підписи поставили: Г. Хорунжий (Об`єднана організація роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості); О. Руденко (Асоціація фармацевтичних фабрик України); О. Цвєтков (Всеукраїнське об`єднання громадян "Всеукраїнська асоціація виробників та дистриб`юторів медичної та мікробіологічної галузі промисловості України); П. Багрій (Асоціація фармацевтичних виробників України).