Гуманітарну допомогу мешканцям, які проживають у зоні збройного конфлікту, заблоковано - штаб Ахметова

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, штаб направив офіційний лист Комісара Європейського союзу з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосу Стіліанідісу з проханням посприяти у вирішенні проблем, пов'язаних з доставкою гуманітарних вантажів мирним жителям на сході України, і таким чином запобігти гуманітарній катастрофі.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і ряд міжнародних благодійних організацій, таких як ООН, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, People in need, зіткнулися з проблемою доставки гуманітарної допомоги людям, що залишилися в зоні збройного конфлікту на Донбасі.

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Через загострення бойових дій на сході України і посилення законодавства України в частині перетину лінії дотику для всіх видів перевезень, мешканці Донецької та Луганської областей в зоні АТО відчувають гостру нестачу продуктів харчування. Конкретними причинами, які створюють перешкоди в роботі благодійних організацій, є відсутність Закону про надання гуманітарної допомоги в умовах військових дій і відсутність окремих пунктів пропуску для гуманітарної допомоги.

З цієї причини Штаб Ріната Ахметова не зміг здійснити планові поставки понад 220 тисяч наборів виживання для літніх людей і дітей. Другий тиждень на Донбасі закриті всі пункти видачі допомоги Штабу, крім Донецька. Якщо ситуація не зміниться, понад 450 тисяч осіб щомісяця не зможуть отримувати продукти харчування, яких вони гостро потребують, йдеться в листі.