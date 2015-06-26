Міноборони закуповуватиме лікарські засоби на відкритих електронних торгах

Як написав на своїй сторінці у Фейсбук радник президента Юрій Бірюков, це передбачено наказом міністра оборони № 257.

«Всі закупівлі! Форма, ліки, тушонка, дизель. Все буде закуповуватися на відкритих електронних торгах, де фірми будуть боротися за зниження ціни на лот, де будуть заощаджуватися мільйони гривень! Міністерство оборони України зараз єдине міністерство, яке одержало проведення запорогових (більш як 100 000 гривень) торгів через електронні майданчики», - написав він.

Бірюков також повідомив, що 30 червня буде семінар з використання електронних торгів. «І ми кличемо всіх виробників. У нас немає "улюбленців", ми не "сіли на потоки". Ми шукаємо всіх потенційних виробників, які готові працювати чесно, прозоро та ефективно. Нам плювати на закиди, ми ненавидимо хабарників і корупціонерів. І ми робимо все доступно і прозоро», - написав він.