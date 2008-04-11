Вода – отрута?

Чи дійсно можливо отруїтися питною водою? Адже останнім часом все частіше звучать заклики про те, що слід випивати протягом дня не менші два літри води. Учені говорять про те, що їм абсолютно невідомо звідки бере початок це поширена помилка. Адже такому факту не існує офіційного підтвердження.

Вважається, що вживання двох літрів води в день здатні вивести з організму токсини, поліпшити колір і стан шкіри, а також допоможе вирішити проблему із зайвою вагою.

Учені-нефрологи з Америки провели дослідження, в результаті якого було встановлено, що зайве споживання води не приносить внутрішнім органам ніякого позитивного ефекту. Єдине, до чого прийшли учені, так це до висновку про те, що споживати більшу кількість води слід спортсменам і людям, що проживають в жарких і вологих кліматичних зонах.

Вода допомагає вивести з організму надлишки соли і сечовини. Не підтвердилося і твердження про те, що вода може сприяти зниженню маси тіла, оскільки створює враження ситості і сприяє зниженню апетиту.

Така думка також не знайшла свого підтвердження. Недостатньо інформації і про те, що брак води може стати причиною виникнення головних болів.

Хоча в деяких випадках і було відмічено відсутність головних болів при надмірному споживанні води, але цих фактів недостатньо, щоб затвердитися в думці.

Якщо ж говорити про стан шкірних покривів, то нестача рідини може стати причиною зниження її пружності, але про те, що вона покращує колір шкіри підтвердження не знайшлося. Якщо ж вірити науковим даним, то людський організм витрачає в добу в середньому до півтора літрів рідини. Цей показник може збільшуватися за наявності жаркого клімату або підвищених фізичних навантаженнях.