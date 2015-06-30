Волонтери з Данії передали військовослужбовцям санітарні машини

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони України.

Як зазначається у повідомленні, на території загальновійськового полігону Високомобільних десантних військ ЗС України на Житомирщині, відбулась церемонія вручення громадянами Данії та України чотирьох санітарних машин марки «Мерседес» для потреб особового складу ВДВ ЗС України.

Під час церемонії вручення автомобілів заступник командувача Високомобільних десантних військ полковник Володимир Іванов подякував небайдужим іноземцям за цінний подарунок, за те, що вони переймаються нашими проблемами та за готовність надати допомогу у важкий для України період.

Донедавна автомобілі слугували у швидкій міста Копенгаген. До придбання швидких долучилися волонтери, українське посольство в Данії та данський фонд Global Medical AID.

Медична служба ВДВ подякувала благодійникам за таку допомогу. "Реанімобілі у гарному стані та готові до застосування за призначенням. Машини ще доукомплектують необхідним медичним обладнанням і вже за декілька днів вони відбудуть до зони проведення антитерористичної операції",- повідомляє прес-служба.