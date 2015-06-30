Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені - ООН

Такі оновлені дані наводить офіс ООН із координації гуманітарних зусиль, повідомляє Радіо Свобода.

За даними міжнародної організації, п’ять мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

«Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги», – ідеться в повідомленні офісу ООН.

За таких умов зростає кількість переміщених осіб, відзначають експерти.

«Маючи понад 1,3 мільйона зареєстрованих вимушених переселенців, Україна є нині дев’ятою за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі», – інформують фахівці.

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Водопостачання є однією з проблем у зоні конфлікту.

«До півмільйона людей мають поганий доступ до води або взагалі не мають такого доступу. Це збільшує ризик спалахів хвороб, що передаються через воду, особливо тоді, коли температура зростає», – нагадують в ООН і додають, що знайшли спосіб надати аптечки для 2,6 мільйона людей і провести щеплення для 30 тисяч осіб.

Збройний конфлікт на сході України триває понад рік – від квітня 2014 року.