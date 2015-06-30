Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені - ООН
Жертвами збройного конфлікту в Україні стали 6500 людей, 16 тисяч поранені.
Такі оновлені дані наводить офіс ООН із координації гуманітарних зусиль, повідомляє Радіо Свобода.
За даними міжнародної організації, п’ять мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.
«Доступ залишається серйозною проблемою в частині неконтрольованих урядом зон, що ускладнює доставку гуманітарної допомоги», – ідеться в повідомленні офісу ООН.
За таких умов зростає кількість переміщених осіб, відзначають експерти.
«Маючи понад 1,3 мільйона зареєстрованих вимушених переселенців, Україна є нині дев’ятою за кількістю внутрішньо переміщених осіб у світі», – інформують фахівці.
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Водопостачання є однією з проблем у зоні конфлікту.
«До півмільйона людей мають поганий доступ до води або взагалі не мають такого доступу. Це збільшує ризик спалахів хвороб, що передаються через воду, особливо тоді, коли температура зростає», – нагадують в ООН і додають, що знайшли спосіб надати аптечки для 2,6 мільйона людей і провести щеплення для 30 тисяч осіб.
Збройний конфлікт на сході України триває понад рік – від квітня 2014 року.