Нардепи вважають, що ситуація у МОЗ є некерованою

Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

“Наша фракція вийшла з ініціативою розглянути питання, якщо ми вже ведемо мову про ротацію в уряді, розглянути питання по пану Квіташвілі. Наш внутрішній аудит показав, в нашій фракції голова комітету з охорони здоров'я, що дуже багато проблем в міністерстві і там ситуація така, що по міністерству ситуація може стати некерованою”, - сказав депутат.

Він зазначив, що це питання має розглянути коаліція.

“Якщо я так бачу, що по Шевченку (міністр екології — УНІАН) буде на четвер внесено в зал, можливо і на четвер буде внесено питання по Квіташвілі. Від коаліції не від Кабміну”, - сказав депутат.