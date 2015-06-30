Квіташвілі переконаний, що його відставку лобіюють через зміни у процедурі закупівель ліків

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі переконаний, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в МОЗ.

«Я приїхав до України робити реформи. У нас все готово. Ми абсолютно змінили систему і процедуру закупівель. Ми пішли прозорим, нормальним, цивілізованим, європейським шляхом. Я розумію, що є люди, яких дуже хвилють ті 4 мільярди гривень, які раніше вони розподіляли між собою під час закупівлі ліків. Я розумію, що багато людей, які осіли в різних точках системи охорони здоров'я, втрачають свої доходи. Я розумію, що реформи, які почнуться, якщо Верховна Рада прийме законопроект з реформування, багато людей втратять свої місця», - зазначив Квіташвілі.

Він підкреслив, «що це перший і останній шанс для України щось змінити».

«Ми повинні витримати. Система 6 місяців чинить опір. Багато хто не зацікавлений у змінах і перебуває під впливом різних груп у Верховній Раді і в уряді», - сказав міністр.

За його словами, службове розслідування, яке ініціював прем'єр-міністр, має бути закінчене до 10 липня.

«Про що йде мова? Я не знаю людини, яка сьогодні виступала, я її не знаю, я не розумію тактику — своя ж коаліція працює такими методами. Деяким товаришам реформи не потрібні. Потрібно, щоб у країні було як останні 25 років: щоб сиділи тихо і пиляли гроші, щоб нічого не змінювалося в системі, щоб під кризу, під шумок закуповувати ліки і щоб все залишалося під державним контролем, де всі крадуть. Щоб медичні установи залишалися радянськими, смердючими. Я їжджу по країні, ситуація катастрофічна. В якому стані лікарні? В якому стані лікарі, які отримують по 2 тисячі гривень і повинні дивитися в кишеню пацієнта», - сказав Квіташвілі.

Міністр підкреслив, що не залишиться в Україні, якщо буде рішення про його відставку.

«Краще б Верховна Рада голосувала не за мою відставку, а за законопроекти, що стосуються зміни системи охорони здоров'я», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, виступаючи в парламенті заявив, що його політсила має багато питань у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".