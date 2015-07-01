Першу добу липня зробили довшою на одну секунду

Перша доба липня стала довшою на одну секунду.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», таке рішення ухвалила Міжнародна служба обертання Землі, розташована в Парижі.

Необхідність додавання однієї секунди вчені пояснюють тим, що планета під дією гравітаційного поля Сонця стала сповільнювати обертання навколо своєї осі.

Процедура зі зміною часу може бути причиною комп'ютерних збоїв.