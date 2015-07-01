Першу добу липня зробили довшою на одну секунду
10:37, 01 липня 2015Країна
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Планета Земля під дією гравітаційного поля Сонця стала сповільнювати обертання навколо своєї осі
Земля уповільнює свій рух навколо осі / Фото: Urthecast
Перша доба липня стала довшою на одну секунду.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», таке рішення ухвалила Міжнародна служба обертання Землі, розташована в Парижі.
Необхідність додавання однієї секунди вчені пояснюють тим, що планета під дією гравітаційного поля Сонця стала сповільнювати обертання навколо своєї осі.
Процедура зі зміною часу може бути причиною комп'ютерних збоїв.
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