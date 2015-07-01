За добу загинув 1 український військовий і 10 поранені
13:01, 01 липня 2015Країна
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко
Втрати і поранення бійців трапилися на донецькому напрямку / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовий, 10 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За його словами, втрати і поранення бійців трапилися на донецькому напрямку.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 53 рази обстріляли українські позиції.
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