5 корисних властивостей чорного шоколаду

Про корисних і навіть практичні чарівні властивості шоколаду було відомо ще древнім інкам, які готували із зерен какао особливий, дуже корисний напій. Чому варто додати чорний шоколад в свій раціон, пише sunny7.ua.

Профілактика серцево-судинних захворювань

Чорний шоколад корисний для серця і судин. Справа в тому, що в ньому містяться біологічно активні речовини з групи флавонідів, які перешкоджають утворенню тромбів. Так що шматочок гарного чорного шоколаду щодня рятує від інсульту і інфаркту.

ПМС та гарний настрій

Вже давно доведено, що речовини, що містяться в чорному шоколаді, позитивно впливають на настрій, особливо це відноситься до жінок в період місячних. До всього іншого чорний шоколад знімає хворобливі відчуття.

Афродизіак

Підняти сексуальний настрій можна за допомогою чорного шоколаду. Це відноситься як до жінок, так і чоловіків. Можливо, тому чоловіки люблять балувати жінок шоколадними цукерками.

Концентрація та увага

Дослідники прийшли до висновків, що саме чорний шоколад (60% какао і вище) найкраще підвищує концентрацію уваги, проте він піднімає і кров'яний тиск. Але це питання вчені вирішили дуже просто: шоколад потрібно вживати з зеленим чаєм, який знижує тиск.

Краса і молодість

Не так давно в Англії вченими була відкрита компанія Lycotec, яка займається виробництвом шоколаду, який запобігає появі зморшок. До складу шоколаду входить 70% какао, а також високий відсоток двох потужних антиоксидантів — поліфенолу і астаксантину. Як стверджують розробники даної рецептури, одна плиточка цього диво-шоколаду вагою всього 7,5 грама може звернути назад природний процес старіння шкіри.

Корисні властивості шоколаду не обмежуються описаними вище, їх набагато більше. Важливо лише вибирати якісний чорний шоколад з високим відсотком вмісту какао масла.