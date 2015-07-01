У дітей, які живуть у зоні бойових дій, є симптоми затяжного стресу - психологи

Групові зустрічі та індивідуальні консультації з фахівцями Психологічної служби відвідали дітки віком від 4 до 15 років. Не залежно від віку, зазначають психологи, у всіх дітей є симптоми пережитого затяжного стресу і тривожності через бойові дії. Для кожної вікової групи у фахівців свої методики роботи. Наприклад, на одному із занять підлітки 14-15 років навчалися визначати безпечне місце для себе. Мета такого заняття – допомогти підліткам знайти внутрішній комфорт і спокій.

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«На останньому занятті хлопці показали підвищений рівень тривожності. Їм складно було почати малюнок затишного, радісного місця, важко включитися у творчий процес. Була необхідна інструкція, як створити своє безпечне місце: спробувати вибрати колір радості і затишку, які лінії можуть його описати. У багатьох схематичний малюнок з ліній. Діти, у яких відсутнє відчуття безпеки, але є сильний страх при обстрілі, малюють бомбосховище. Один з учасників групи, 15-річний Віктор, згадав: «Ми в дитинстві грали в цьому бомбосховище, і тоді нам було весело», – розповідає психолог Гуманітарного штабу Ольга Мала.

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А от діти 4-6 років складали і малювали історію про ведмежа. «Казка допомагає дитині фантазувати, проявляти впевненість у собі, зменшувати емоційне напруження. Діти стають рухомими, у них з'являється бажання бути активними, з'являється настрій та посмішки. У процесі малювання визначаються і закріплюються важливі моменти: при підписи малюнка – ідентифікація себе, при фотографуванні малюнків на пам'ять – можливість відчути себе потрібним, –пояснює Ольга Мала. – В цілому велика частина дітей,незалежно від віку,має ранні психологічні травми, які посилилися через активних бойових дій. Батьки ж з проханням про консультації звертаються у разі гострого горя, загибелі дитини під час обстрілу, при пораненнях дітей».

Станом на кінець червня вже 16 тисяч дітей різного віку отримали допомогу від Психологічної служби Штабу Ріната Ахметова. Ці діти проживають в зоні АТО, так і на підконтрольній території Україні, як переселенці.

Розвиваючі групи з психологами Гуманітарного штабу Ріната Ахметова в донецькому Центрі проходять щодня, крім неділі на «Донбас Арені». Для того щоб взяти участь у заняттях, необхідно попередньо зареєструватися за телефоном 0-800-509-001 або по електронній пошті apapoosh@fdu.org.ua.