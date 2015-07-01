Штаб Ахметова відкриває літні табори для дітей, які проживають на непідконтрольних Україні територіях
У рамках програми «Мирне літо ‒ дітям Донбасу» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкриває нові дитячі літні центри в Донецьку, Єнакієвому, Харцизьку та Комсомольському для дітей у віці від 8 до 14 років, які не можуть виїхати з непідконтрольної Україні території для відпочинку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на прес-конференції в Києві.
"До реалізації проекту долучилися волонтери-співробітники підприємств Групи СКМ, щоб спільними зусиллями подарувати різноманітне і корисне дозвілля дітям. Дитячі літні центри - це творчі майстер-класи, спортивні заходи, арт-терапія з психологами та солодкі частування. З дітьми працюють педагоги та волонтери. Зміни триватимуть 8 днів, починаючи з 6 липня. Табори будуть працювати до 27 серпня", - сказала Філь.
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Вона зазначила, що батькам необхідно лише надати медичну довідку про стан здоров'я дитини.
"Для реєстрації батькам необхідно заповнити онлайн-форму, відповідну місцем проживання: Донецьк, Харцизьк, Єнакієве, Комсомольське. Протягом доби з батьками зв'яжеться представник Гуманітарного штабу, який роз'яснить всі деталі перебування в дитячому літньому таборі і підтвердить реєстрацію", - сказала Філь.
Вона повідомила, що в рамках програми «Мирне літо ‒ дітям Донбасу» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує реєстрацію в літній табір на узбережжі Азовського моря для дітей, які проживають на підконтрольних територіях та дітей з числа переселенців.
Також Філь підкреслила, що скасування дозволу на проїзд автобусів дуже ускладнив виїзд для дітей на оздоровлення