Штаб Ахметова відкриває літні табори для дітей, які проживають на непідконтрольних Україні територіях

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на прес-конференції в Києві.

"До реалізації проекту долучилися волонтери-співробітники підприємств Групи СКМ, щоб спільними зусиллями подарувати різноманітне і корисне дозвілля дітям. Дитячі літні центри - це творчі майстер-класи, спортивні заходи, арт-терапія з психологами та солодкі частування. З дітьми працюють педагоги та волонтери. Зміни триватимуть 8 днів, починаючи з 6 липня. Табори будуть працювати до 27 серпня", - сказала Філь.

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Вона зазначила, що батькам необхідно лише надати медичну довідку про стан здоров'я дитини.

"Для реєстрації батькам необхідно заповнити онлайн-форму, відповідну місцем проживання: Донецьк, Харцизьк, Єнакієве, Комсомольське. Протягом доби з батьками зв'яжеться представник Гуманітарного штабу, який роз'яснить всі деталі перебування в дитячому літньому таборі і підтвердить реєстрацію", - сказала Філь.

Вона повідомила, що в рамках програми «Мирне літо ‒ дітям Донбасу» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує реєстрацію в літній табір на узбережжі Азовського моря для дітей, які проживають на підконтрольних територіях та дітей з числа переселенців.

Також Філь підкреслила, що скасування дозволу на проїзд автобусів дуже ускладнив виїзд для дітей на оздоровлення